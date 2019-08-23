Профессору проще, чем учителю

Высшая школа экономики (ВШЭ) опубликовала справочник «Образование в цифрах-2019», в котором даны последние сопоставимые со статистикой ОЭСР цифры, характеризующие состояние российского образования на начало 2019 года. Главные выводы работы: бюджетное благополучие последних лет позволило довести уровень госрасходов на образование до среднеевропейского при явно менее высокой доле расходов на высшее образование. В реальном выражении расходы на эти цели стагнируют последние годы, в силу демографических причин при сохранении статус-кво средняя школа будет скорее снижать показатели, высшая — улучшать.

Краткий статистический справочник «Образование в цифрах-2019» подготовлен ВШЭ и является совместной публикацией университета, Росстата, Миннауки и Минпросвещения. Большая часть данных публиковалась ранее Росстатом в отдельных сборниках 2015–2018 годов, тем не менее это де-факто подтвержденные в системе образования РФ данные о состоянии этой сферы в форматах, сопоставимых со статформатами стран ОЭСР и в ряде случаев Евросоюза — так, часть показателей рассчитана в стандартном за пределами РФ для описания образовательных систем классификаторе МСКО.

Наиболее интересны для РФ в этом случае международные сравнения общих расходов бюджетных систем на образование.

Напомним, в силу финансирования самого затратного и массового сегмента системы, средней школы, вторым-третьим уровнями бюджетной системы его софинансирование федеральным бюджетом бывает иногда значительным (например, расходы по нацпроектам на строительство и ремонт школ, оборудование и т. п.), хотя в стране бытуют диаметрально противоположные мнения о том, как в сравнении с развитыми странами финансируется образование в РФ.

Публикуемые ВШЭ консолидированные данные показывают, что в 2017–2018 годах приоритеты расходов бюджетной системы на образование в РФ почти ничем от ОЭСР не отличаются. Россия тратит на всю систему (включая профессиональное среднее и допобразование) 3,5% ВВП — выше Японии (2,9% ВВП) и Италии (3,3%), чуть ниже Германии (3,6%), но ниже США, Великобритании и Франции (4,2–5%). От всех госрасходов Россия тратит на образование 10,8% — это практически средний для ОЭСР показатель в 2018 году, в Италии это 7,2%, в Канаде — 12,1%. Из всех сопоставимых стран ОЭСР выбивается из ряда Южная Корея, в целом тратящая на образование сильно больше развитых стран. Главное же отличие РФ от ОЭСР — относительно низкие (1,6% госрасходов) траты на высшую школу (группы МСКО 6–8). С одной стороны, такие низкие удельные траты на университеты характерны для стран, не стремящихся к мировому лидерству в высшей школе, с другой — начальная и средняя школа в России к 2019 году, видимо, финансировалась даже лучше, чем в большинстве стран ОЭСР.

Отметим, система образования очень сильно зависит от текущей демографической структуры населения. По расчетам сборника, в целом реальные расходы в РФ во всей системе образования в последние два-три года стагнировали или немного росли (при этом федеральные, примерно вшестеро меньшие региональных, увеличивались существенно быстрее). Однако с 2017 года демографический момент заставлял государство снижать расходы на одного школьника (в школу пришло новое многочисленное поколение), в высшей школе расходы были стабильны — хотя в целом число обучающихся в университетах к 2018 году снизилось до уровня начала 2000-х.

Таким образом, можно полагать, что демографический момент сейчас скорее создает проблемы в относительно хорошо проинвестированной средней школе и благоприятен для реформ в недоинвестированной высшей.

При этом пик численности студенчества в РФ заведомо пройден в 2005–2010 годах.

Крайне интересны сведения ВШЭ о трансграничном высшем образовании. В РФ учится сейчас больше иностранных студентов, чем в любой стране ЕС, кроме Великобритании (278 тыс.), впрочем, к «национальному» студенчеству доля невелика — 4,1%. Российские студенты за рубежом — несопоставимо меньшая группа: это около 27 тыс. человек, до 10 тыс. которых приходится на Германию, 5 тыс.— на США и 4 тыс.— на Великобританию.

Дмитрий Бутрин