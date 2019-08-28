В Адыгее будут внедрять новый инструментарий для поддержки инвесторов

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова премьер-министр РА Александр Наролин провёл сегодня заседание Комиссии по координации работы по экономической политике РА. Обсуждались вопросы кадрового обеспечения отраслей экономики, содействия в реализации инвестиционных проектов, а также совершенствования нормативной базы в сфере инвестиций.

Ключевой темой заседания стало дальнейшее улучшение инвестклимата в регионе. Министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов представил концепцию Закона РА «Об инвестиционной политике», в котором предполагается сосредоточить весь комплекс действующих в республике мер государственной инвестиционной политики. Кроме того, в документе прописаны новые льготы для инвесторов, выработанные на основе анализа успешных практик регионов страны.

В частности, проект закона предусматривает такие инструменты для поддержки инвесторов, как: инвестиционный налоговый вычет; инвестиционный налоговый кредит; установление понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за пользование земельными участками, принадлежащими на праве собственность Республике Адыгея.

Участники заседания одобрили данный законопроект. Далее он будет передан на рассмотрение в республиканский парламент.