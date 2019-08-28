АК Барс Банк потребовал признать банкротом «Уральские зори»

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом АО «Уральские зори» из-за долга в размере 135,9 млн руб. Документы направило ПАО АКБ «Ак Барс» 27 июня. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ОАО «Уральские зори» управляет одноименным гостиничным комплексом, расположенным на берегу озера Еловое в Чебаркульском районе. Генеральный директор и бенифициар компании известный челябинский бизнесмен Андрей Голованов. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе гостиница была выставлена на продажу за 230 млн руб.

В июле банк «Ак Барс» направил уведомления о намерении признать ОАО, господина Голованова и еще двух совладельцев компании – Алексея Парфиновича и Нину Зайкову несостоятельными «в связи с наличием у них признаков банкротства».