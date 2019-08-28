Подмосковный производитель тушенки «Патриот» готов развернуть производство в ОЭЗ Башкирии

Совладельцы подмосковного мясоперерабатывающего комбината «Патриот», выпускающие тушенку под брендом «Патриот» в Сергиевом Посаде, намерены развернуть аналогичное производство в особой экономической зоне, которая создается в Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии. В Ишимбайском районе республики в июле было зарегистрировано ООО «Мясоперерабатывающий комбинат Патриот», учредителями которого стали компании физлиц Игоря Исаева, Марины Исаевой, Павла Шелковникова, Андрея Новопашина и Владислава Трубанова. Уставный капитал предприятия — 1 млн руб. По информации правительства Башкирии, объем инвестиций в новое производство оценивается в 750 млн руб. МПК «Патриот» может стать девятым по счету резидентом ОЭЗ. Сырье на производство планируют поставлять от республиканских производителей, в том числе фермеров.

Подмосковный комбинат «Патриот» позиционирует себя как производитель тушенки премиум-класса из говядины, свинины, баранины, конины и оленины, соответствующей ГОСТу.

Влада Шипилова