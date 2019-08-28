Реальные располагаемые доходы жителей Челябинской области снизились на 4,3% в первом полугодии

В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы жителей Челябинской области (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представил Челябинскстат в докладе о социально-экономическом положении региона за январь-июль этого года. В целом по России реально располагаемые доходы снизились за этот же период на 1,3%.

По данным статистики, во втором квартале года средние ежемесячные денежные доходы одного жителя Челябинской области составили 25,3 тыс. руб., что на 3,8% больше чем годом ранее. Однако реальные доходы за этот же период уменьшились на 0,8%, а по итогам января-июня по сравнению с первым полугодием 2018 года – на 2,9%.