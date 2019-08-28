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Алексей Текслер рассказал о плюсах переноса саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, отвечая на пресс-конференции на вопрос, будет ли регион в дальнейшем бороться за саммиты ШОС и БРИКС, ответил, что пока такой задачи не существует.

«Самое главное, чтобы к нам приехали обычные люди. У нас будет 30 мероприятий, приедут тысячи людей без охраны, увидят наш город, будут рассказывать о нем»,- сказал глава региона. По его словам, когда Челябинск готовился к приему глав государств, он спрашивал представителей силовых структур, «как люди будут жить эти четыре дня». «Они рассказали про перекрытые улицы, запаянные люки. Я не уверен, что нам это нужно»,- ответил господин Текслер.

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