Pagani не исключает создания кроссовера

28 августа, среда
Компания Pagani рассматривает возможность выпуска кроссовера, сообщает Autocar со ссылкой на основателя итальянского автопроизводителя Горацио Пагани.
«Если бы мне пришлось делать кроссовер Pagani, то он имел бы цену не менее €3 млн и был бы абсолютно бескомпромиссным как и все автомобили нашей марки, отличаясь высочайшим качеством, — пояснил господин Пагани. — Учитывая наше сотрудничество с Mercedes-Benz, мы могли бы получить доступ к их технологиям и использовать уже существующую платформу. Я размышляю о подобной модели, но путь от концепции к реальному автомобилю будет долгим».
Напомним, с момента основания в 1992 году компания Pagani Automobili выпускала только суперкары.