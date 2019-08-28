Дело об убийстве в центре Казани передают в суд

В Верховный суд Татарстана передано дело 56-летнего Рината Раимджанова. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, он обвиняется в убийстве (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Обвиняемый частично признал свою вину.

Напомним, что все произошло вечером 25 декабря прошлого года. По данным следствия, обвиняемый с пистолетом в руках подошел к иномарке на улице Островского и через стекло выстрелил в плечо знакомому мужчине. Последний вышел из машины и схватил злоумышленника за руку, чтобы его обезоружить. Однако, обвиняемый выстрелил потерпевшему в голову. Затем он трижды выстрелил в незнакомца, также находившегося в машине. Пули попали в брюшную полость и левое бедро. Вскоре злоумышленник скрылся с места ЧП.

Раненный в голову потерпевший через несколько дней скончался в больнице. Другой пострадавший остался жив благодаря своевременной медицинской помощи. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

Только в мае этого года злоумышленника удалось задержать. Им оказался Ринат Раимджанов. Следствие считает, что он был членом ОПГ «Тукаевские».

"Ъ-Казань"