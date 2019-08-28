К благоустройству парка Авиаторов в Петербурге привлекут арендатора его территории

В 2020 году в Московском районе Петербурга намерены приступить к благоустройству парка Авиаторов, расположенного западнее Московского парка Победы между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами. С просьбой привести в порядок его территорию к городским властям обратилась инициативная группа местных жителей, сообщили в пресс-службе Смольного.

За основу проекта благоустройства была взята представленная активистами концепция развития парка, включающая размещение там арт-объектов, спортивных и детских площадок, а также зоны отдыха. При этом привлечь к благоустройству парка Авиаторов предполагается арендатора — с 2012 года большая часть его территории — 25,3 га — находится в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника, который намеревался провести комплексное благоустройство парка, однако работы так и не начал. Предполагаемый объем инвестиций в реализацию данного проекта пока не называется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в сентябре этого года во Фрунзенском районе Петербурга состоится открытие нового парка Героев-пожарных на территории бывшего кирпичного завода, ограниченной Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской.