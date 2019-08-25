Парк Героев-пожарных в Купчино планируют открыть в сентябре

Работы по созданию нового Парка Героев-пожарных на территории бывшего кирпичного завода, ограниченной Софийской улицей, улицей Димитрова и Бухарестской планируют завершить в сентябре. Тогда же новая зеленая зона будет открыта для горожан. Об этом во время инспекционной поездки по Фрунзенскому району заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В новом парке планируется разместить семь детских площадок, скейтпарк, теннисные корты и велосипедную дорожку. Кроме этого, в парке должны быть обустроены безопасные подходы к водоемам, занимающим значительную часть его территории, и огорожены места гнездовья живущих там птиц.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2020 году власти Петербурга также намерены реконструировать парк Малиновка в Красногвардейском районе город, территория которого внесут в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).