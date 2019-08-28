Фермеры Удмуртии получат 116 млн рублей на создание новых хозяйств

Фермеры Удмуртии получат поддержку в размере 116 млн руб. по итогам первого конкурсного отбора на грант «Агростратап». Всего на конкурс была подана 81 заявка, по итогам рассмотрения которых поддержку нашли 45 проектов. Из них 37 направлены на создание фермерского хозяйства с нуля, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Максимальное количество проектов — шесть — реализуют в Завьяловском районе, по четыре — в Шарканском, Дебесском и Сарапульском, по три — в Селтинском, Игринском, Юкаменском и Малопургинском. Новые предприятия позволяют создать более 80 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в 2019 году фермеры и сельхозкооператоры Удмуртии получат общую грантовую поддержку в размере 253 млн руб. Это максимальная поддержка, которая оказывалась фермерам региона в последние годы.