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Фермеры Удмуртии получат 253 млн рублей грантовой поддержки в 2019 году

В 2019 году фермеры и сельхозкооператоры Удмуртии получат грантовую поддержку в размере 253 млн руб. Это максимальная поддержка, которая оказывалась фермерам региона в последние годы, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Общая сумма предоставленных грантов в 2018 составляла 124,9 млн руб.

Всего от действующих и начинающих фермеров Удмуртии поступило 116 заявок на 381,1 млн. руб. Наибольшее число потенциальных грантополучателей — 81 человек — заявились на новое направление «Агростартап», которое направлено на создание хозяйства с нуля. Из них 32 заявителя изъявили желание заниматься производством мяса КРС, 15 — молочным животноводством, 12 — растениеводством, семь — коневодством. Также были поданы бизнес-проекты по разведению коз, овец, рыб, пчел, гусей и кроликов.

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