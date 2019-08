Церетели, Йоко Оно и Брусникин

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о проектах, которые на протяжении осени будут выставляться в Московском музее современного искусства.

Продолжаем разговор о крупнейших осенних проектах московских музеев. На очереди Московский музей современного искусства. На Ермолаевском в образовательном центре музея осень начинается выставкой «В поисках обитаемого пространства. Скульптор Алексей Григорьев». К 70-летию московского скульптора, который был к тому же активным участником художественной жизни Германии в 1990-е—начале 2000-х.

На Гоголевском откроется персональная выставка Лики Церетели «Интуитивная топография». Лика — представитель среднего поколения семьи Церетели; она работает с фактурами, цветом, техническими особенностями материалов. Интересно, что куратором и архитектором экспозиции выступил известный театральный художник Алексей Трегубов. 9 октября откроется выставка номинантов премии Кандинского. Она интересна в первую очередь тем, что в прошлом году премия «брала паузу» — не присуждалась и, соответственно, не экспонировалась.

15 октября в главном здании ММОМА на Петровке начинается персональный проект Йоко Оно The Sky is Always Clear. Выставка, как обещают, раскроет основные элементы художественных практик автора и расскажет, как она отвечала на вопросы о смысле искусства и его политической и социальной ангажированности. Йоко Оно, вообще-то, не только вдова Джона Леннона, но и одна из важнейших фигур в европейском концептуализме 1960-х, представитель движения «Флюксус», внесшая вклад в развитие перформанса, хэппенинга и видео-арта. Прошлая ее персоналка была лет пять назад в ЦУМе, и Оно на нее приезжала. Хотя, конечно, ей уже 86.

Наконец, не могу не упомянуть о выставке памяти Дмитрия Брусникина. «Человек размером с дом» — это будет проект в рамках I Международного фестиваля-мастерской имени Дмитрия Брусникина. На выставке будут представлены свидетельства близких, друзей и коллег режиссера, материалы из личного архива Марины Брусникиной. Все, кому довелось знать этого великого педагога, пусть, как мне, весьма недолго, к сожалению, вспоминают о нем с нежностью.