Выставки осени

Арт-обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Буткевич рассказывает о выставках в Государственном музее изобразительных искусств и Галерее искусства стран Европы и Америки, анонсированных на осень 2019-го.

Хочу сегодня рассказать вам о планах на осень крупных московских музеев. Начнем с Государственного музея изобразительных искусств, который, замечу в скобках, почему-то носит имя, конечно, великого русского, но поэта Александра Сергеевича Пушкина. Это, знаете, как если бы литературные музеи, которых в Москве аж два — один, опять же, Пушкина, другой Даля, — вдруг назывались бы именем … Константина Коровина, который был недурным литератором, вообще-то. Может, настало время ребрендинга? Интересно, что об этом думает директор ГМИИ Марина Девовна Лошак?

Итак, ГМИИ уже 17 сентября откроет в Главном здании выставку «“Русский Йорданс”. Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России». Здесь впервые будут показаны практически все произведения великого фламандца, которые находятся в отечественных собраниях: из самого ГМИИ, Эрмитажа, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Перми. Одна из работ художника даже приедет из собрания Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, из Санкт-Петербурга. Всего в экспозиции будут 18 картин и 31 рисунок.

1 октября в том же Главном здании откроется выставка «Восточный джаз/East West Jazz». Более 30 уникальных среднеазиатских халатов и тканей из собрания Александра Клячина и более двух десятков полотен послевоенной абстрактной живописи, собранных швейцарцем Жаном Клодом Гандюром. Понятно, что выставка говорит о взаимодействии восточной и западной культур. И слово Jazz здесь переводится, скорее, не как музыкальное направление, а скорее как «суета».

А что мне особенно нравится, так это выставка «Дагеротип, автохром, поляроид 1/1», которая откроется в Галерее искусства стран Европы и Америки 12 ноября. Она приурочена к 180-летию изобретения фотографии. Здесь будут представлены три редкие технологии в истории фотографического искусства — дагеротип, автохром и поляроид. Все эти технологии не позволяют тиражировать произведения, они существуют в единственном экземпляре. Будут показаны первые образцы фотографии, созданные при помощи трех основных процессов: черно-белого, цветного, моментального.