Рэнкинг крупнейших оценочных организаций по итогам 2018 года

|
|
|Место за 2018 год
|Оценочная организация
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от оценочной деятельности за 2018 год (тыс. руб.)
|Темпы роста выручки за год (%)
|Численность оценщиков в компании на 31.12.2018
|
|1
|«Эрнст энд Янг оценка и консультационные услуги»
|Москва
|985000
|н.д.
|н.д.
|
|2
|Центр независимой экспертизы собственности
|Москва
|266537
|6,5
|44
|
|3
|«Евроэксперт»
|Москва
|247460
|12,1
|51
|
|4
|«НЭО Центр»
|Москва
|229233
|–24,9
|12
|
|5
|ЛАИР
|Санкт-Петербург
|167831
|15,5
|25
|
|6
|«Нексиа Пачоли Консалтинг»
|Москва
|161903
|–19,8
|15
|
|7
|«Конти»
|Москва
|148883
|348,6
|2
|
|8
|«Эверест Консалтинг»
|Москва
|145268
|0,6
|17
|
|9
|«Российская оценка»
|Москва
|143236
|–9,2
|27
|
|10
|«Лабриум-Консалтинг»
|Санкт-Петербург
|118115
|27,5
|30
|
|11
|«Союзэкспертиза» ТПП РФ
|Москва
|102366
|18,0
|7
|
|12
|«АФК-Аудит»
|Санкт-Петербург
|102283
|–21,6
|33
|
|13
|ФБК
|Москва
|93533
|–4,1
|13
|
|14
|Институт проблем предпринимательства
|Санкт-Петербург
|90915
|–23,0
|24
|
|15
|Оценочная компания «Юрдис»
|Москва
|89190
|176,2
|14
|
|16
|Центр оценки «Аверс»
|Санкт-Петербург
|87322
|0,9
|70
|
|17
|«Русская служба оценки»
|Москва
|85337
|33,3
|11
|
|18
|«Стремление»
|Москва
|85075
|–21,1
|17
|
|19
|АКЦ «Департамент профессиональной оценки»
|Москва
|83826
|–7,0
|11
|
|20
|«Альтхаус Консалтинг»
|Москва
|82954
|18,4
|2
|
|21
|«Международный бизнес центр: консультации, инвестиции, оценка»
|Москва
|77340
|–7,9
|20
|
|22
|«Инвест Проект»
|Москва
|73396
|3,9
|28
|
|23
|Агентство «Русспромоценка»
|Москва
|69346
|1,7
|18
|
|24
|«ОЗФ групп»
|Москва
|68052
|–4,2
|7
|
|25
|Первая оценочная компания
|Москва
|65738
|31,9
|24
|
|26
|КГ «Праймаудит»
|Москва
|64456
|125,8
|2
|
|27
|Оценочная компания «Вета»
|Нижний Новгород
|63233
|39,2
|7
|
|28
|Центр оценки собственности
|Москва
|61918
|16,6
|27
|
|29
|Лаборатория независимой оценки «Болари»
|Москва
|61434
|11,3
|11
|
|30
|Управляющая компания «Магистр»
|Санкт-Петербург
|60129
|7,9
|13
|
|31
|Институт оценки собственности и финансовой деятельности
|Томск
|56484
|–3,8
|15
|
|32
|Профессиональный центр оценки и экспертиз
|Москва
|53054
|59,5
|7
|
|33
|Профессиональная группа оценки
|Москва
|50727
|–17,7
|16
|
|34
|Территориальное агентство оценки
|Самара
|48170
|60,2
|11
|
|35
|«Сенат-Оценка»
|Москва
|45054
|25,1
|4
|
|36
|«Роосконсалтгруп»
|Москва
|44413
|243,8
|12
|
|37
|Южный региональный центр оценки — Веакон»
|Ростов-на-Дону
|42780
|–42,4
|22
|
|38
|ИФК «Солид»
|Москва
|38603
|–50,0
|11
|
|39
|«Апхилл»
|Москва
|36695
|34,3
|10
|
|40
|Многопрофильный деловой центр
|Ульяновск
|35721
|22,4
|10
|
|41
|«Форпост-оценка»
|Москва
|33617
|–16,0
|4
|
|42
|«АйБи-Консалт»
|Москва
|33524
|37,7
|12
|
|43
|«Центроконсалт»
|Москва
|32941
|43,5
|2
|
|44
|«Терра Докс Инвест»
|Ростов-на-Дону
|32262
|123,7
|10
|
|45
|«Оценка бизнеса и консалтинг» (ОБИКС)
|Москва
|32042
|5,4
|6
|
|46
|«Финансовый консультант»
|Москва
|30214
|–13,5
|12
|
|47
|Петербургская оценночная компания
|Санкт-Петербург
|30042
|50,4
|4
|
|48
|«Малтон»
|Калуга
|28260
|11,3
|4
|
|49
|Агентство оценки «Гранд Истейт»
|Самара
|27392
|8,7
|7
|
|50
|«Ко-Инвест»
|Москва
|27060
|–36,9
|11
|
|51
|«Эксперт-Оценка»
|Уфа
|26672
|–22,4
|14
|
|52
|«Русбизнесоценка»
|Москва
|26530
|–11,6
|6
|
|53
|Ассоциация АЛКО
|Тюмень
|26412
|1,3
|8
|
|54
|Городской центр оценки
|Санкт-Петербург
|26193
|26,5
|11
|
|55
|Центр корпоративных решений
|Москва
|26080
|17,7
|3
|
|56
|«АДН Консалт — Международный центр оценки и финансовых консультаций»
|Москва
|26050
|92,7
|23
|
|57
|«Мазар»
|Москва
|24784
|70,0
|3
|
|58
|«Аверта Групп»
|Москва
|24112
|16,6
|8
|
|59
|«Топфрейм Оценка»
|Москва
|22797
|162,3
|9
|
|60
|Центр профессиональной оценки
|Москва
|22187
|–20,2
|9
|
|61
|«АЯКС-Риэлт»
|Краснодар
|21840
|10,0
|11
|
|62
|«Рентконтракт»
|Москва
|21548
|–42,0
|6
|
|63
|«Независимые оценочные консультации»
|Москва
|21193
|–37,3
|3
|
|64
|Городское бюро оценки
|Москва
|20892
|–36,9
|6
|
|65
|Экспертный центр «Норматив»
|Нижний Новгород
|20490
|12,8
|7
|
|66
|Консалтинговая компания «Платинум»
|Уфа
|19761
|5,1
|4
|
|67
|«Контраст»
|Казань
|19730
|141,7
|7
|
|68
|Аудиторская компания «Деловой профиль»
|Москва
|19728
|20,0
|13
|
|69
|Столичное агентство оценки
|Москва
|19697
|41,0
|2
|
|70
|Торгово-промышленная компания ПСВ
|Белгород
|18716
|–12,2
|6
|
|71
|«Элит-Оценка»
|Ростов-на-Дону
|18447
|40,9
|9
|
|72
|Консалтинговая компания Карцева «Валрус»
|Москва
|18279
|–20,7
|7
|
|73
|Единый центр оценки и экспертизы
|Москва
|18223
|–25,0
|2
|
|74
|«Прайс»
|Нефтеюганск
|18187
|14,6
|11
|
|75
|Новая оценочная компания
|Санкт-Петербург
|17922
|–2,3
|6
|
|76
|Институт финансового развития бизнеса
|Москва
|17721
|54,6
|2
|
|77
|«Вэлью АРКА консалтинг
|Санкт-Петербург
|16530
|68,5
|5
|
|78
|«Финансовый-Консалтинг»
|Воронеж
|15546
|0,4
|8
|
|79
|Информационно-консалтинговое бюро «Экспертъ»
|Москва
|13696
|31,2
|6
|
|80
|«Де-Юре Реал Эстейт»
|Москва
|13425
|213,4
|10
|
|81
|Центр экспертиз
|Москва
|13315
|68,5
|10
|
|82
|АКГ «Инвестоценка»
|Воронеж
|12536
|51,1
|9
|
|83
|«Блейз Консалтинг»
|Москва
|12100
|43,5
|6
|
|84
|«Инком-Эксперт»
|Ижевск
|11622
|–2,4
|2
|
|85
|«ФЕД-Консалт»
|Москва
|11500
|27,1
|4
|
|86
|Экспертное бюро оценки и консалтинга
|Ростов-на-Дону
|11399
|–32,2
|10
|
|87
|«Ди энд Эл Оценка»
|Казань
|11279
|–11,5
|6
|
|88
|Независимая консалтинговая фирма
|Казань
|11200
|42,8
|6
|
|89
|«РОСТконсалт»
|Москва
|9887
|74,0
|10
|
|90
|«Экспертиза собственности» ТПП РФ
|Москва
|8649
|–9,4
|6
|
|91
|Центр оценки «Выбор»
|Нижний Новгород
|7455
|–17,2
|7
|
|92
|Консалтинговая компания «2Б Диалог»
|Москва
|7353
|278,3
|4
|
|93
|Компания ЮПИКС
|Воронеж
|7026
|49,0
|3
|
|94
|«СО-Эксперт»
|Тамбов
|6753
|–30,8
|4
|
|95
|Агентство оценки «Регион»
|Ижевск
|5636
|–10,6
|6
|
|96
|Региональный центр оценки
|Бердск
|5168
|–17,6
|3
|
|97
|Аудиторско-консалтинговая фирма «Терза»
|Грозный
|4865
|21,9
|7
|
|98
|«Бизнес Диагностик»
|Санкт-Петербург
|4394
|0,9
|4
|
|99
|Аналитическая группа «Золотой стандарт»
|Москва
|3878
|3,1
|4
|
|100
|Первая московская оценочная компания»
|Москва
|2433
|–21,4
|3