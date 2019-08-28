В Новосибирске возбуждено уголовное дело после обрушения на стройке

Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения одноэтажного здания в Ленинском районе Новосибирске, в результате которого есть погибшие. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета России.

Уголовное дело расследуется по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). Согласно его фабуле, днем 28 августа на улице Ударная проводился плановый ремонт теплотрассы, однако в ходе него на рабочих, находящихся в траншее, обрушилась кирпичная стена прилегающего здания. В пресс-службе следкома сказали ТАСС, в результате обрушения погибли минимум два человека.

Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ведомство начало проверку соблюдения требований безопасности при строительстве и реконструкции здания на улице Ударная. По данным прокуратуры, перед обрушением подрядная бригада проводила строительные работы по реконструкции здания насосной станции в рамках муниципального контракта.

Илья Николаев