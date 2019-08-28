Полицейские задержали перекупщиков билетов на церемонию закрытия WorldSkills в Казани

Казанские полицейские пресекли незаконную продажу входных билетов на церемонию закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills, передает пресс-служба МВД по Татарстану.

Правоохранители проверили места вероятного появления распространителей билетов, а также провели мониторинг интернета. Им удалось установить трех перекупщиков, двое из которых живут в Казани. Один из подозреваемых продавал три билета за 6 тыс. руб. при номинальной цене одного билета в 1 тыс. Другой реализовал билет за 3 тыс. руб.,купив его за 500 рублей. Третий подозреваемый оказался жителем Москвы. Он продавал билеты в три раза дороже: 1,5 тыс. руб. вместо 500 руб.

Всех перекупщиков задержали. На них составили протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществлени предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения).

Напомним, что церемония закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills прошла в Казани накануне. Ее участником стал президент России Владимир Путин.

"Ъ-Казань"