Владимир Путин прибыл на закрытие чемпионата Worldskills в Казани

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в церемонии закрытия чемпионата Worldskills-2019 на стадионе «Казань-арена». В международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо выступления перед участниками международных соревнований, Владимир Путин встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, сообщат пресс-служба главы региона.

По пути в Казань глава государства остановился в Саратове для осмотра нового международного аэропорта «Гагарин».

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”