X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания. Как рассказал газете «Ведомости» представитель ритейлера, компания разработала и устройства, и программное обеспечение. Сейчас 67 касс собственной разработки тестируются в 11 московских магазинах «Пятерочка». В будущем планируется, что устройства будут во всех сетях Х5, решение о доработке аппаратов и их внедрении будет принято после 30 сентября.

По словам представитель ритейлера, интерфейс касс «сделан на основе дизайна похожих устройств в сетях фастфуда». Аппараты оснащены мультитач-экраном, 2D-сканером для распознавания штрихкодов, стереодинамиками, микрофоном для звуковых приложений и голосовых сервисов, 3D-камерой, но купюроприемника в них нет.

Ранее X5 устанавливала кассы производства NCR. Представитель российского производителя оборудования для торговли «Штрих-М» в беседе с газетой отметил, что применение касс самообслуживания способствует оптимизации затрат на оплату труда, ускорению обслуживания покупателей и улучшению сервиса магазина.