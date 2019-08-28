Автомобиль провалился в яму на улице Авангардной в Ижевске

В ночь на 28 августа автомобиль KIA въехал в яму на проезжей части ул. Авангардная в Ижевске. Яма была огорожена, ее вырыли для ремонта теплотрассы. По сообщениям очевидцев из группы ИГГС во «ВКонтакте», водитель машины не заметил ограждение из-за погодных условий. Он жив, признаков опьянения не имел.

Напомним, что движение транспорта ограничили на ул. Авангардная в районе ТЦ «Гвоздь» до вечера 29 августа. Это связано с ремонтом магистральной теплосети под проезжей частью. В настоящее время на дороге перекрыли полосу в сторону Культбазы, а движение транспорта организовали по двум оставшимся полосам.