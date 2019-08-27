В Ижевске ограничили движение транспорта на улице Авангардной у ТЦ «Гвоздь»

Движение транспорта ограничили на ул. Авангардная в Ижевске в районе ТЦ «Гвоздь» до вечера 29 августа. Это связано с ремонтом магистральной теплосети под проезжей частью, сообщает пресс-служба УКС. В настоящее время на дороге перекрыли полосу в сторону Культбазы, а движение транспорта организовали по двум оставшимся полосам.

В УКС отметили, что неудовлетворительное состояние трубопроводов на данном участке показали недавние гидроиспытания. Также во время работ в восьми жилых домах и двух соцучреждения отключат горячую воду.