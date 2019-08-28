Новые назначения в топ-менеджменте Росбанка

Мария Русева назначена первым заместителем Председателя Правления ПАО Росбанк. Мария заменит в этой должности Андре-Марка Прудана и будет курировать финансы, риски, правовые вопросы, претензионную работу, постоянный контроль, финансовый мониторинг, комплаенс и закупки.

После 39 лет работы в Societe Generale, в том числе, трех лет в России, Андре-Марк Прудан, первый заместитель Председателя Правления Росбанка, принял решение выйти на пенсию 30 августа 2019 года.

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Алексея Лолы членом Правления Росбанка, отвечающим за развитие розничного бизнеса группы Росбанк. Это назначение вступит в силу после одобрения Банком России. Алексей заменит Арно Дени, первого заместителя Председателя Правления Росбанка, который принял решение развивать свою карьеру за пределами Группы.

Максим Лукьянович, директор Департамента малого бизнеса и Департамента сети и развития продаж Росбанка, будет назначен заместителем Алексея Лолы.

«Мы продолжаем усиливать команду топ-менеджмента, и я рад представить вам новых руководителей. Мария Русева обладает обширным профессиональным и управленческим опытом работы в разных странах Европы, который поможет в успешной реализации стратегических планов Росбанка. Алексей Лола за время работы в Группе выстроил экосистему по ипотеке и недвижимости, ускорил цифровое развитие Росбанка, внедрив множество технологических новшеств и усилив цифровые продажи. Максим вывел работу с малым бизнесом в банке на качественно новый уровень. Я уверен, что новые члены команды топ-менеджмента укрепят позиции банка на рынке и внесут существенный вклад в его стратегическое развитие», – прокомментировал Председатель Правления Росбанка Илья Поляков.

Биографии

Мария Русева окончила экономический факультет Лейпцигского университета. С июля 2015 года по июль 2019 года Мария занимала должность Председателя Правления Societe Generale Serbia. До переезда в Сербию Мария 10 лет проработала в Societe Generale Expressbank Bulgaria. Мария начала свою карьеру в Expressbank в качестве руководителя корпоративного и инвестиционного бизнеса, в 2010 году вошла в правление банка. В качестве заместителя Председателя Правления, помимо исполнения обязанностей руководителя бизнес-направлений Corporate и Markets, Мария курировала ряд стратегических инициатив, таких как преобразование (централизация, оптимизация и автоматизация) бэк-офиса, создание совместного предприятия «ALD-Expressbank».

Алексей Лола окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности “Комплексная защита объектов информатизации”. Алексей работал в банке Кубань Кредит, затем продолжил обучение, став стипендиатом программы “Fulbright”. В рамках программы поступил в университет Карнеги-Меллон (г. Питтсбург, США), где получил степень магистра в Information Systems Management. По окончании университета Алексей переехал в Нью-Йорк, где работал консультантом по информационной безопасности в компании PwC. В 2014 году вернулся в Россию и присоединился к команде банка «ДельтаКредит», заняв позицию руководителя отдела информационной безопасности. С августа 2015 года руководил управлением маркетинга «ДельтаКредит». В апреле 2017 года перешел в Росбанк и возглавил центр розничных цифровых решений. В январе 2019 года Алексей стал директором департамента цифрового розничного бизнеса, в который вошел центр розничных цифровых решений и контакт-центр.

Максим Лукьянович окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Банковское дело». Карьеру в банковской сфере начал в 1998 году в Белорусском биржевом банке. С 2001 года работал в Приорбанке (Беларусь), дочернем банке группы Райффайзен (Австрия), где прошел путь от старшего экономиста в международном департаменте до директора департамента малого и среднего бизнеса. С 2012 года занимал руководящие позиции в Райффазенбанке (Россия). С октября 2013 года работал в МДМ Банке в должности вице-президента — руководителя дирекции по развитию корпоративного бизнеса и курировал малый и средний бизнес. В августе 2015 года назначен директором департамента малого бизнеса Банка Москвы, с мая 2016 года – руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ. В апреле 2017 года начал работать в Росбанке в должности директора департамента малого бизнеса. В июне 2019 года в дополнение к своим текущим обязанностям Максим возглавил Департамент сети и развития продаж розничного бизнеса.

Росбанк

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает порядка 340 отделений и более 30 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 2000 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Входит в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк – лауреат премии «Банк года» портала Banki.ru (февраль, 2018) и премии Digital Communications Awards-2019. В 2018 году Росбанк L’Hermitage Private Banking вошел в ТОП-3 в номинации «Лучший клиентский сервис Private Banking России» по версии Frank RG. Росбанк также является обладателем премии Global Banking and Finance Awards 2018 в номинации «Лучший банк России в сфере КСО».

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru

Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне; Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам , включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия; Глобальные банковские и инвестиционные решения . Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения. Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, ALD Automotive, Societe Generale Insurance.

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте www.societegenerale.com или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.