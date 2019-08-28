«Эрдоган не выглядит другом России»

Президент Турции Реджеп Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019. Владимир Путин лично познакомил коллегу с новейшими отечественными разработками в области авиации. В конце главы государств вместе поели мороженого. Главная тема визита — обострение в сирийском Идлибе. Армия Башара Асада рискует столкнуться с турецкими войсками. Официально объявлено, что Москва и Анкара наметили пути решения проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что, несмотря на теплый прием в Жуковском, Эрдоган не очень годится на роль союзника и тем более друга.

Реджеп Тайип Эрдоган — главный гость авиасалона МАКС. Президент Турции специально прилетел на открытие международного авиашоу. Это важно в политическом смысле. Правда, в интернете много шуток: место действия — Жуковский с его чайками и кукурузными полями.

Но обошлось без инцидентов. Главы государств осмотрели новейшие образцы российской военной техники. Обстановка подчеркнуто дружественная. Смотри, Америка, мы союзники и партнеры, в том числе и в оборонной сфере. Можем и США потеснить с рынков. С-400 в Турцию поставили, почему бы самолетами не обеспечить? Эрдоган под телекамеры активно интересуется ценами.

От военной — к гражданской продукции. Вот, пожалуйста, вертолет «Ансат» в VIP-комплектации и автомобиль Aurus Senat для важных персон. Продаются пакетом: крылатая машина — $8 млн, русский Rolls-Royce — бесплатно в придачу. Эрдоган оценивает — интересно. Для высокого гостя специально показательные полеты, мастер-класс от пилотажных групп. Вот они, российские достижения — как бы ответ тем, кто на этот счет сомневается. Есть и международная оценка: страна развивается по всем направлениям.

Президенты шутят, вместе едят мороженое. Как мы знаем, здесь накоплен положительный опыт. Данный продукт пришелся сильно по душе китайскому лидеру Си Цзиньпину. Судя по всему, успех решили распространить и на Турцию, подсластить повестку. Сложно сказать, насколько Эрдоган остался доволен трапезой. Ярких эмоций он не высказывал. Да и прилетел он не мороженым угощаться.

Главная цель визита — новое напряжение в Сирии.

Армия Асада при поддержке России наступает на Идлиб — зону турецкого влияния. Турецкий военный конвой даже попадал под обстрел. Стороны обвиняют друг друга в невыполнении сочинских соглашений по урегулированию в Сирии. У официального Дамаска есть встречные претензии: Анкара не борется с боевиками, которые обстреливают правительственные войска. Хотя это предусмотрено теми же сочинскими соглашениями. Пришлось в итоге самим разбираться с экстремистами, и, надо сказать, небезуспешно. Эрдоган этим фактом возмущен, о чем много раз говорил. Для этого он, собственно, и прибыл в Жуковский.

Из официальных итогов переговоров сложно понять, удалось ли снять напряжение. Наверное, какое-то продвижение будет. Но здесь проблема в другом: сирийская кампания кажется бесконечной. И риски большой войны остаются, в том числе и столкновения с Турцией. Они однажды сбивали наш самолет. И Эрдоган, как его ни угощай мороженым, не выглядит другом России. Вспомнить хоть его пассаж об украинском Крыме.