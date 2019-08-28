В Казани выбрали нового президента WorldSkills International

Йос де Гой стал новым президентом WorldSkills International. Он заменил на этом посту Симона Бартли. Об этом стало известно накануне на церемонии закрытия чемпионата мира по профмастерству WorldSkills в столице Татарстана, передает ИА «Татар-информ».

«Я ухожу, окрыленный осознанием того, чего мы достигли, и передаю лидерство в руки вашего нового президента — Йоса де Гоя», —сказал господин Бартли.

Ранее Йос де Гой был главой комитета стратегического развития WorldSkills International.

Чемпионат мира по профмастерству WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. Сборная России заняла второе место, завоевав во время соревнований 22 медали, среди которых 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов. Победителем стала команда из Китая.

Напомним, что на церемонию закрытия WorldSkills в Казань приезжал президент России Владимир Путин.

"Ъ-Казань"