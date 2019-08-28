Новосибирскому застройщику дали шесть лет тюрьмы за обман дольщиков

Центральный райсуд Новосибирска огласил приговор скандально известному застройщику Виктору Лучкину, обвиняемому в хищении у дольщиков свыше 145 млн руб. За особо крупное мошенничество подсудимому назначили шесть лет в колонии общего режима. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила помощник прокурора района, гособвинитель Ксения Короед.

Уголовное дело в отношении главы стройфирмы ООО «Олимпийский» и председателя жилищно-строительного кооператива «Три богатыря» Виктора Лучкина главк МВД России по Новосибирской области возбудил в 2016 году. Застройщику инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ. Расследование установило, что с 2011-го по 2015 год он похитил свыше 145 млн руб. Потерпевшими по делу были 73 дольщика.

Для возмещения ущерба полиция наложила арест на имущество коммерсанта. В списке значатся земельный участок, доли в уставном капитале компаний, иномарка Lexus 470 LX, а также коллекции монет и оружия: немецкие (Heckler & Koch), итальянские (Benelli) и чешские (CZ) ружья, пистолеты Walther, «Лидер» и Стечкина. Стоимость одного только арсенала эксперты оценили в 550 тыс. руб. Под арестом также оказалось имущество ООО «Олимпийский» на сумму 38,5 млн руб.

Летом 2017 года Центральный райсуд приступил к рассмотрению дела. Оглашение приговора продолжалось три дня. После вынесения вердикта застройщика взяли под стражу в зале суда.

О рассмотрении дела Виктора Лучкина читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Богатырское наказание»

Константин Воронов