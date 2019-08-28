«Роскосмос» создаст геостационарную систему радиолокационного наблюдения Земли

«Роскосмос» планирует развернуть на геостационарной орбите группировку радиолокационных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщает «РИА Новости». Сейчас у России на орбите отсутствуют подобного рода спутники.

В ближайшие четыре года госкорпорация рассчитывает вывести на низкую околоземную орбиту четыре радиолокационных спутника дистанционного зондирования. Для этого «Роскосмос» заключил контракты по запуску космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» займется выстраиванием системы космического мониторинга, слежения и контроля для госорганов и компаний. Как рассказали “Ъ” в компании «Российские космические системы», в проекте «Государево око» «Роскосмос» переходит от модели оператора спутников, данных и инфраструктуры («ленточные» системы хранения данных ДЗЗ), от распространения «сырых» снимков, традиционного проектного подхода обработки данных ДЗЗ под заказ к новому сервисному клиентоориентированному подходу, потоковым технологиям обработки, облачным технологиям хранения и выдачи информации потребителям на всех уровнях (от специалиста до руководителя любого уровня).

Подробнее читайте в публикации “Ъ”.