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Непогода нарушила работу общественного транспорта Владивостока

Из-за непогоды в работе общественного транспорта Владивостока наблюдаются перебои. Приостановлено движение трамваев и троллейбусов, автобусы ходят с опозданиями.

Затруднено движение автобусов на улице Ладыгина, где сошел сель. «Морской прибрежный транспорт работает по расписанию»,— сообщили в администрации Владивостока.

Глава Владивостока Олег Гуменюк проверил ход работ по устранению последствий стихии.

Ранее на город обрушился сильный ливень, потоки воды смывали грунт вместе с деревьями на дороги. Представитель Примгидромета сообщил, что во Владивостоке выпало около четверти месячной нормы осадков.

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