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ООН запустила программу отслеживания передвижений террористов

Новая контртеррористическая программа, отслеживающая передвижения террористов, начала свою работу, заявил на заседании Совбеза ООН заместитель генсека организации Владимир Воронков. «Мы запустили в мае нашу контртеррористическую программу (по отслеживанию.— “Ъ”) передвижений террористов»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Как объяснил господин Воронков, речь идет об использовании информации о перемещении террористов. В частности, предполагается сбор расширенных данных о пассажире.

Напомним, власти ЕС намерены ввести жесткие требования по использованию технологий распознавания лиц и полученных при этом данных. Цель таких требований — «недискриминационное использование технологий по распознаванию лиц» компаниями и государственными органами.

Власти ЕС уделяют разработке законодательства в сфере использования таких технологий особое внимание из-за растущей озабоченности в обществе: многие правозащитники опасаются, что технологии по распознаванию лиц дают властям или компаниям чрезвычайно широкие возможности по отслеживанию местонахождения граждан вплоть до тотальной слежки.

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