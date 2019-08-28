ООН призвала возобновить операции ЕС по спасению мигрантов в Средиземном море

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало возобновить операции по спасению мигрантов в Средиземном море. Оно просит вернуть туда поисково-спасательные суда стран ЕС.

«Следует снять юридические и технические ограничения на проведение поисково-спасательных операций НПО как на море, так и в воздухе»,— говорится в сообщении УВКБ. Необходимо содействовать, а не препятствовать добровольным усилиям по спасению людей.

Ранее парламент Италии принял закон об ужесточении ответственности капитанов и владельцев судов за нелегальную помощь иммигрантам. И в это же самое время из порта в Марселе вышел Ocean Viking — новый корабль гуманитарной организации SOS Mediterranee, спасающей беженцев, которые пытаются морем перебраться в Европу. В Италии капитанам-спасателям угрожают тюрьмой, а во Франции их награждают медалями.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Франция и Италия готовятся к наплыву мигрантов».