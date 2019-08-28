Маркировка ЗОЖ

Правила маркировки органической продукции установлены ст. 7 федерального закона 280-ФЗ от 3 августа 2018 года «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В соответствии с положениями, производители органической продукции имеют право разместить являющуюся отличительным признаком маркировку, включая слово «органический», после подтверждения соответствия производства аккредитованным органом РФ. Форма и порядок использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца определяются федеральным органом исполнительной власти. В случае размещения маркировки, соответствие которой не подтверждено, производитель несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.