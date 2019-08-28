Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

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|Административный округ
|Количество объявлений о продаже квартир, август 2019 года (шт)
|Доля в общем числе объявлений о продаже
|Изменение объема предложения относительно августа 2018 года
|Средняя стоимость 1 кв. м (тыс. руб.)
|Изменение стоимости относительно августа 2018 года
|Восточный
|131
|8,00%
|34%
|178,5
|13%
|Западный
|77
|3,10%
|43%
|213
|17%
|Зеленоградский
|2
|0,70%
|-50%
|147,8
|9%
|Новомосковский
|4
|0,40%
|-43%
|112,1
|3%
|Северный
|72
|4,20%
|53%
|192,2
|10%
|Северо-Восточный
|42
|2,70%
|24%
|195,8
|16%
|Северо-Западный
|44
|4,00%
|33%
|191,7
|-4%
|Новая Москва
|5
|3,10%
|0%
|130,3
|10%
|Центральный
|10
|0,90%
|25%
|248,8
|12%
|Юго-Восточный
|102
|5,30%
|70%
|173,7
|12%
|Юго-Западный
|86
|4,40%
|46%
|198,4
|9%
|Южный
|56
|2,70%
|75%
|188,7
|10%
|Москва в целом
|631
|3,70%
|43%
|189,4
|10%