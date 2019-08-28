28 августа, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 10
Административный округ Количество объявлений о продаже квартир, август 2019 года (шт) Доля в общем числе объявлений о продаже Изменение объема предложения относительно августа 2018 года Средняя стоимость 1 кв. м (тыс. руб.) Изменение стоимости относительно августа 2018 года
Восточный 131 8,00% 34% 178,5 13%
Западный 77 3,10% 43% 213 17%
Зеленоградский 2 0,70% -50% 147,8 9%
Новомосковский 4 0,40% -43% 112,1 3%
Северный 72 4,20% 53% 192,2 10%
Северо-Восточный 42 2,70% 24% 195,8 16%
Северо-Западный 44 4,00% 33% 191,7 -4%
Новая Москва 5 3,10% 0% 130,3 10%
Центральный 10 0,90% 25% 248,8 12%
Юго-Восточный 102 5,30% 70% 173,7 12%
Юго-Западный 86 4,40% 46% 198,4 9%
Южный 56 2,70% 75% 188,7 10%
Москва в целом 631 3,70% 43% 189,4 10%
открыть таблицу в новом окне

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя