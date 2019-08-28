Динамика цен и предложения недвижимости в домах, вошедших в программу реновации

Административный округ Количество объявлений о продаже квартир, август 2019 года (шт) Доля в общем числе объявлений о продаже Изменение объема предложения относительно августа 2018 года Средняя стоимость 1 кв. м (тыс. руб.) Изменение стоимости относительно августа 2018 года Восточный 131 8,00% 34% 178,5 13% Западный 77 3,10% 43% 213 17% Зеленоградский 2 0,70% -50% 147,8 9% Новомосковский 4 0,40% -43% 112,1 3% Северный 72 4,20% 53% 192,2 10% Северо-Восточный 42 2,70% 24% 195,8 16% Северо-Западный 44 4,00% 33% 191,7 -4% Новая Москва 5 3,10% 0% 130,3 10% Центральный 10 0,90% 25% 248,8 12% Юго-Восточный 102 5,30% 70% 173,7 12% Юго-Западный 86 4,40% 46% 198,4 9% Южный 56 2,70% 75% 188,7 10% Москва в целом 631 3,70% 43% 189,4 10%