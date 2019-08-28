ПСН вернет долги Промсвязьбанку

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций о взыскании в пользу Промсвязьбанка (ПСБ) около 6,3 млрд руб. с «ПСН Проперти Менеджмент», входящей в девелоперскую группу ПСН одного из экс-бенефициаров ПСБ Дмитрия Ананьева. Таким образом, суды полностью удовлетворили иск банка, взыскав с «дочки» ПСН как эмитента ценных бумаг более 5,9 млрд руб. номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций, а также купонный доход за первый купонный период.

«РИА Новости»