Задержанный пропал после пьянственных действий

Четыре бывших сотрудника уголовного розыска полиции Воронежа предстанут перед судом по обвинению, которое можно описать классической идиомой «нет тела — нет дела». В мае прошлого года пьяные оперативники избили подозреваемого в грабеже и увезли его в неизвестном направлении. По признанию одного из подсудимых, тело они закопали в лесу, однако найти его СКР до сих пор не удалось. Через некоторое время полицейский отказался от своих слов, и обвинение пришлось переквалифицировать с убийства на превышение должностных полномочий. Защита настаивает, что потерпевший жив и якобы сам скрывается от следствия.

В Коминтерновский райсуд Воронежа поступило уголовное дело об обстоятельствах исчезновения местного жителя Виктора Шилова, который был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №5 в мае прошлого года. Обвинительное заключение насчитывает три эпизода: превышение должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (пункты «а», «б» той же статьи), а также нарушение неприкосновенности жилища с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 139 УК РФ). Полный состав вменяется только бывшему майору Владимиру Пыркову, который вел проверку в отношении Шилова. Экс-оперативник Дмитрий Максимов обвиняется по первому и третьему эпизодам, Владимир Черников и Александр Шевченко — только по второму.

37-летний Виктор Шилов был задержан 7 мая во дворе частного дома в деревне Богданово. Как полагали сотрудники угрозыска, вместе со знакомым он мог быть причастен к грабежу на окраине облцентра — у оперативников была видеозапись, якобы запечатлевшая номера его автомобиля. Вечером полицейские выманили Шилова из дома и буквально в шлепанцах и полотенце увезли искать второго подозреваемого.

Как рассказывал подсудимый Шевченко (после отказался от своих показаний), по пути его избили и заковали в наручники, однако он сумел убежать — завязалась погоня. Поймать полуголого человека помогли случайные прохожие, которым полицейские пояснили, что задерживают насильника. При этом Шевченко сел на лежачего Шилова и начал его избивать, нанеся, по словам одной из свидетельниц, «более пяти ударов руками». После этого брыкающегося мужчину посадили в автомобиль — и больше его никто не видел.

По многочисленным свидетельским показаниям, дожидаясь подозреваемого около его дома, оперативники распивали спиртные напитки. Более того, когда Шевченко поймал Шилова, он отобрал у одного из очевидцев бутылку пива и выпил, сидя на задержанном.

19 июня управление СКР по региону возбудило уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту безвестного исчезновения Виктора Шилова. Чуть позже к нему были присоединены еще два — о превышении должностных полномочий (уже непосредственно против оперативников). В сентябре по ходатайству следствия все четверо были арестованы, они до сих пор находятся в СИЗО.

На первых порах Александр Шевченко признался, что в автомобиле Шилов перестал подавать признаки жизни, после чего полицейские закопали его тело в лесу. Он даже нарисовал схему вероятного местонахождения трупа, однако найти его СКР не удалось — уже вскоре подсудимый отказался от своих слов и перестал сотрудничать. Несмотря на нестыковки в показаниях, теперь позиция подсудимых сводится к тому, что задержанного они просто отпустили.

Изначально следствие отрабатывало версию убийства группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и проводило мероприятия по поиску трупа Шилова, однако к апрелю стало понятно, что без тела доказать вину полицейских не получится. Из дела были выделены и направлены в суд материалы по превышению полномочий, а расследование убийства приостановлено. В нем бывшие оперативники остаются в статусе свидетелей, их уголовное преследование прекращено «ввиду недостаточности оснований для привлечения к ответственности».

«Получился классический "висяк",— рассказал “Ъ” адвокат Сергей Локтев, предоставляющий интересы матери Виктора Шилова.— Зона поиска, согласно схеме Шевченко, весьма обширная, и нет гарантий, что он не повел следствие по ложному пути. Доказать убийство без описания прижизненно полученных травм сложно, никто из свидетелей не видел, что удары полицейского носили смертельный характер». В то же время превышение полномочий в действиях оперативников очевидно: «Нет даже минимального оформления следственных мероприятий согласно действующему регламенту. Кроме того, незаконно были применены наручники». От прохождения проверки на полиграфе все подсудимые отказались.

По словам господина Локтева, эпизод о незаконном проникновении в жилище связан с одной из квартир, куда оперативники пришли в поисках второго подозреваемого по «наводке» Виктора Шилова. Вполне вероятно, что он сказал адрес наобум, поскольку между хозяевами и полицейскими завязалась потасовка, остановить которую помог только звонок в полицию. Позже эти люди выступили засекреченными свидетелями в рамках расследования.

В управлении СКР по Воронежской области от комментариев отказались. В прокуратуре региона предпочли также не пояснять свою позицию.

По данным ГУ МВД России по области, подсудимые были уволены со службы в октябре 2018 года в связи с проступком.

В результате внутренней проверки начальник городского управления полиции и его заместитель были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а начальник отдела №5 понижен в должности.

Адвокат Евгений Тюнин, представляющий интересы Владимира Черникова, заявил “Ъ”, что Виктор Шилов якобы скрывается от правоохранительных органов, «поскольку находится в розыске за совершение ряда преступлений». О каких именно преступлениях идет речь, он говорить отказался. Адвокат Дмитрия Максимова Сергей Григорьев пообещал прокомментировать ситуацию после предварительного слушания в суде. Адвокат Владимира Пыркова Руслан Садиков отказался от комментариев.

Андрей Прах, Воронеж