Западной гегемонии подводят черту

Президент Франции Эмманюэль Макрон предрек конец западной гегемонии в мире. Он признал, что многие геополитические события, кризисы и собственные ошибки крупных держав привели к тому, что их роль ослабла. Кроме того, заметно укрепились другие игроки, в частности, Россия и Китай.

Теперь, по мнению Макрона, Парижу нужно выстроить новые отношения с Москвой, чтобы в Европе не осталось множества замороженных конфликтов.

«Мировой порядок с XVIII века зиждился на западной гегемонии: сначала на французской эпохе Просвещения, после — на британской промышленной революции XIX века, а затем, возможно, на Америке XX века, благодаря политическому, экономическому доминированию и участию в различных конфликтах. Но все изменилось, обстоятельства полностью перевернулись, в том числе из-за некоторых наших ошибок и кризисов, а также из-за определенных шагов администрации США. Впрочем, началось это все не при нынешней администрации, но привело к последствиям в виде конфликтов на Ближнем Востоке, из-за чего пришлось пересматривать дипломатическую и военную стратегии. Кроме того, повлияло и укрепление новых держав, что, несомненно, сказалось и на нас. В геополитике появились новые силы, которые мы недооценивали, например, Китай. Кроме того, стратегия, которую выбрала Россия, становится более успешной, чем ранее».

Как расценивать такое заявление французского президента? Политолог, специалист по Франции Сергей Федоров считает, что Эмманюэль Макрон пытается перехватить лидерство в Евросоюзе у канцлера Германии Ангелы Меркель: «Амбиции стать европейским лидером у Макрона были еще с начала его президентства, в ходе предвыборной кампании он выступал с обширной программой реформирования Евросоюза. Сейчас для него все складывается очень удачно: Меркель практически закончила свою политическую карьеру и уже уходит, Борис Джонсон увяз в “Брексите”, ему сейчас не до этого, тем более Великобритания выходит из ЕС, в Италии правительственный кризис. Поэтому такая конъюнктура благоприятствует Макрону в его амбициях. Он действительно в настоящий момент становится харизматичным европейским лидером, тем более французский президент удачно провел G7, сумел пригласить иранского министра иностранных дел, наладил диалог с США.

Все эти достижения во внешней политике, конечно, повышают его рейтинг, что позволяет ему в какой-то степени начать вторую половину своего президентства с хорошего старта.

Говоря о смене международного порядка, Макрон тем самым показывает, что реалистично подходит к описанию современного мира, я думаю, это положительный момент. Он, прежде всего, руководствуется в своей внешней политике рациональным, прагматичным подходом, в том числе и по отношению к Москве. Несмотря на наши разногласия, он не раз повторял во время президентской кампании, критикуя при этом Путина, что с Россией надо быть в диалоге, так как без нее не решить ни одной крупной международной проблемы. Именно эту политику он последовательно и воплощает в жизнь».

На прошлой неделе Эмманюэль Макрон провел двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Французский президент принял российского коллегу в своей летней резиденции. На встрече обсуждалось и урегулирование ситуации на Украине. По итогам саммита G7 Макрон заявил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств пройдет в сентябре.

Но, несмотря на амбиции французского президента, на самом деле у республики сейчас нет возможностей доминировать в Европе, поэтому Макрон выбрал стратегию того, кто помогает конфликтующим странам найти компромисс, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский: «Макрон даже во внутренней политике, во всяком случае, внешне делал ставку на отказ от выбора между левыми и правыми, пытается найти баланс, который был бы оптимален в экономической и социальной политике. То же самое он пытается практиковать и на международной арене: в конце заседания “семерки” он сказал, что призвание Франции — быть посредницей в конфликтных ситуациях, угрожающих всем, и ей в том числе. Франция не может соперничать с такими глобальными державами, как Соединенные Штаты, Китай или Россия. Здесь она ищет какие-то подходы к возникающим проблемам, чтобы найти компромисс в интересах не только мира и этих держав, но и Парижа, который тем самым будет повышать свой вес на международной арене».

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Глеб Силко