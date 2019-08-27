Каждый второй работающий россиянин занимается не своим делом: аналитики компаний BCG и WorldSkills посчитали, сколько сотрудников оказались в так называемой «квалификационной яме», то есть их навыки или недостаточны, или избыточны для выполняемой работы. Выяснилось, что таких в России 34 млн человек — около половины трудоустроенного населения страны. "Ъ FM" обсудил ситуацию с работодателями и выяснил, как это сказывается на бизнесе.

Нередко сотрудникам приходится получать необходимые компетенции уже в процессе работы, поделился экс-руководитель объединенной компании «Связной» и «Евросеть» Александр Малис: «Люди, выполняющие работу, для которой их квалификации недостаточно, это нехорошо. Ведь их производительность труда в этом случае сильно ниже необходимой.

В России проблема именно в этом — когда люди делают ту работу, которая требует более высокой квалификации.

Но в этом нет ничего нового, так продолжается последние лет 20. Вместе с тем, у нас в России существует система обучения на рабочем месте. Профильное образование в институтах крайне низкого уровня, то есть вуз в России дает только общее представление о том, как учиться. Но качественного профильного образования в стране практически не существует».

Аналитики объясняют, что «квалификационная яма» — это признак неэффективного использования человеческого капитала. В России разрыв особенно сильный: 50% сотрудников не соответствуют своим должностям против 23% в среднем по всему миру. Причины растущей «квалификационной ямы» — это новые технологии, искусственный интеллект и роботы, которые меняют рынок труда, высвобождая миллионы человек.

Зампред Ланта-банка Ирина Рысь рассказала, что на этом фоне способность сотрудника к развитию стала основным критерием при приеме на работу: «Мы все-таки стараемся нанимать людей, которые соответствуют своим должностям в моменте. Другое дело, что с течением времени все меняется. И, как мне кажется, эта проблема существовала всегда. Вместе с тем, сейчас, наверное, темпы изменения рынка, экономики и глобальных процессов несколько выше. То есть если раньше какие-то технологии внедрялись достаточно долго, то сейчас, например, к новому программному обеспечению в любых бизнес-процессах привыкают очень быстро. Мало того, оно еще и меняется, постоянно увеличивая темп развития отрасли.

Поэтому сейчас подстраиваться и переучиваться надо гораздо быстрее, практически со второго дня выхода на работу.

Не все на это способны, к сожалению, не по причинам, может быть, умственных способностей, а именно из-за психологической неготовности перестраиваться».

«Квалификационная яма» наблюдается даже в высокотехнологичных отраслях, рассказал "Ъ FM" Павел Пушкин, гендиректор компании «КосмоКурс», которая занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос: «Такая проблема тоже существует, потому что в космической отрасли очень много специализаций. Тут действительно складывается дурацкая ситуация, то есть когда вы идете проектировать, например, ракеты, спутники, то ваша квалификация зачастую может быть ниже требуемой, потому что еще опыта нет, знаний. А когда вы идете заниматься установкой кронштейнов для кабелей, то, честно говоря, и высшее образование не требуется.

Вместе с тем, может быть и так, что у соискателя по нескольким пунктам отсутствуют некоторые знания и компетенции, но человек потом их подтянет.

Вероятность такая есть, такое бывает. А с ситуациями, когда у человека была квалификация сильно выше запрашиваемой, честно говоря, я пока не встречался».

Яркое проявление «квалификационной ямы» — недавняя рекламная акция сервиса Delivery Club, который разместил в городе билборды с портретами курьеров и надписью, например: «Ваш заказ доставит учитель литературы». В компании сообщили, что таким образом пытались обратить внимание на индивидуальность каждого сотрудника. Однако пользователи в комментариях начали задаваться вопросом — почему человеку с высшим образованием приходится работать курьером?

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Иван Якунин