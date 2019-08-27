Новолялинский райсуд (Свердловская область) вернул прокурору уголовное дело, возбужденное в отношении единственного в городе Новая Ляля гинеколога: врача обвинили в незаконном обороте психотропных веществ после того, как он дал одной из пациенток сильнодействующий обезболивающий препарат своей умершей матери. Суд указал, что следствие перепутало препараты, которые отдавало на экспертизу, а также не конкретизировало обвинение.

Председатель райсуда города Новая Ляля Игорь Макаров на заседании по делу, в котором обвиняемым проходит единственный в городе врач-гинеколог Олег Баскаков, вынес постановление о возврате материалов прокурору. Суд обнаружил в деле нарушения норм УПК. Врач обвиняется в незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном сбыте наркотиков (ст. 234 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ).

Поводом стал инцидент весной 2019 года. В вечернюю смену в клинику поступила пожилая пациентка с сильными болями и кровотечением из-за выпадения и язвы матки. Господин Баскаков госпитализировал женщину и позже диагностировал у нее острый болевой синдром. Он дал ей сильнодействующие обезболивающие средства трамадол и сибазон (считаются психотропными, должны выдаваться по назначению). По данным следствия, врач дал пациентке препараты, оставшиеся от его матери, умершей от онкологического заболевания.

Как сообщил “Ъ” источник, близкий к процессу, в суде сочли, что следствие допустило ряд ошибок: в частности, название препарата, исследованное экспертом, не совпадало с указанным в обвинительном заключении.

Кроме того, полицейские не конкретизировали обвинение: подсудимый как врач имел право назначить данные препараты пациентам, а факт распространения в материалах следствия в суде сочли недоказанным.

Во вторник мера пресечения в виде подписки о невыезде с врача была снята. «Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами»,— пояснили в райсуде.

Как пояснил защитник врача Георгий Краснов, его доверитель имел полное право на хранение препаратов: «Он имел право хранить их, потому что законодательством установлено, что после смерти родственников нужно возвращать только наркотики из второго списка сильнодействующих и ядовитых веществ. А Олег Баскаков хранил сильнодействующие препараты из третьего списка, их необязательно сдавать». По словам адвоката, врач знал, что это психотропные препараты, но не воспринимал их как ограниченные в обороте, потому что «еще пять лет назад они продавались без рецепта».

Елена Горшкова, Екатеринбург