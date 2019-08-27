Philip Morris может воссоединиться с Altria

Американская табачная компания Philip Morris International (PMI) официально сообщила, что ведет переговоры о слиянии с компанией Altria. Финансовые детали возможной сделки не раскрываются. В 2003 году Philip Morris Companies была переименована в Altria Group, а спустя пять лет международные операции Philip Morris под брендом Philip Morris International были выделены из состава Altria Group.

В случае слияния капитализация новой компании превысит $210 млрд, пишет Financial Times.

Американские наблюдатели отмечают, что воссоединение Altria и PMI ожидалось на рынке. За последние десять лет табачные компании активно пытаются найти новые источники дохода на фоне глобальной войны с традиционным табакокурением, в том числе вкладывая средства в электронные сигареты и системы нагревания табака, выделяющие никотиносодержащие аэрозоли.

После заявления PMI о переговорах с Altria акции первой компании подешевели на 7,5%, акции второй на столько же выросли.

Евгений Хвостик