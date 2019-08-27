Северный флот обнаружил пять новых островов в Арктике

Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти островов в Арктике во время экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Площадь островов составляет, по предварительным данным, от 900 до 54,5 тыс. кв. м.

«На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы. Участники комплексной экспедиции Северного флота сложили на одном из островов памятный гурий, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвященный предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и "капсулу времени" — компакт-диск с фотографиями непосредственно участвовавших в открытии островов на местности»,— говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Изначально острова нашла студентка Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова Марина Мигунова, сделав анализ спутниковых снимков бухты Визе при написании выпускной квалификационной работы.

Благодаря экспедициям 2015–2018 годов в районе Земли Франца-Иосифа были обнаружены более 30 новых островов, мысов и бухт. На карты новые географические объекты попадают только после многократных проверок и необходимых топогеодезических работ на местности.

Россия проявляет повышенный интерес к арктическим территориям, особенно в связи с регулированием перевозок по Севморпути. В апреле подкомиссия ООН подтвердила геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

О планах России в Арктике читайте в публикации “Ъ” «Арктику отправили на Дальний Восток».