Глава управления владимирской Росгвардии пошла под суд

Уголовное дело в отношении отстраненной от должности главы управления Росгвардии по Владимирской области полковника полиции Алфии Мокшиной передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира. Единственная в ведомстве женщина—руководитель территориального подразделения обвиняется в мошенничестве и нескольких эпизодах получения взяток. По данным следствия, госпожа Мокшина за деньги закрывала глаза на служебные проступки подчиненных.

Рассматривать уголовное дело о взятках в управлении Росгвардии будет судья Октябрьского райсуда Владимира Юрий Евтухов. В суде “Ъ” сообщили, что дата первого заседания пока не назначена. Алфие Мокшиной предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба с использованием служебного положения, двух эпизодах получения взятки за бездействие и одном эпизоде подготовки к аналогичному преступлению, а также в мелком взяточничестве (получение не более 10 тыс. руб. через посредника).

Как сообщал ранее “Ъ”, следствие считает, что полковник 6 и 10 мая через посредника получила в два приема 40 тыс. руб. от подчиненных. За эти деньги госпожа Мокшина, согласно материалам дела, не стала наказывать сотрудников, допустивших серьезные нарушения в Петушинском районном отделе вневедомственной охраны. Нарушения вскрылись в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности в Центральном округе Росгвардии.

Алфия Мокшина является единственной женщиной—руководителем территориального органа Росгвардии с момента ее создания в 2016 году. До этого офицер была первой женщиной во вневедомственной охране, дослужившейся до звания полковника полиции. Коллеги называли ее за это «первопроходцем».

Госпожа Мокшина является уроженкой Подмосковья, окончила Коломенский педагогический институт, а затем — Современный гуманитарный институт. Начинала работать электромонтером, но затем ушла в Воскресенский отдел вневедомственной охраны, где стала заместителем начальника. Общий стаж офицера в МВД превышает 30 лет.

После назначения на пост главы управления Росгвардии Алфия Мокшина стала регулярно давать интервью о непростой судьбе женщин в погонах. Она, в частности, заявляла, что от того, как она справится с обязанностями на высоком посту, «во многом зависят шансы других женщин в будущем получать назначения на должности такого уровня».

Александр Тихонов, Ярославль