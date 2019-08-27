Глава управления владимирской Росгвардии пошла под суд

Уголовное дело в отношении отстраненной от должности главы управления Росгвардии по Владимирской области полковника полиции Алфии Мокшиной передано на рассмотрение в Октябрьский районный суд Владимира. Единственная в ведомстве женщина—руководитель территориального подразделения обвиняется в мошенничестве и нескольких эпизодах получения взяток. По данным следствия, госпожа Мокшина за деньги закрывала глаза на служебные проступки подчиненных.
Рассматривать уголовное дело о взятках в управлении Росгвардии будет судья Октябрьского райсуда Владимира Юрий Евтухов. В суде “Ъ” сообщили, что дата первого заседания пока не назначена. Алфие Мокшиной предъявлено обвинение в мошенничестве с причинением значительного ущерба с использованием служебного положения, двух эпизодах получения взятки за бездействие и одном эпизоде подготовки к аналогичному преступлению, а также в мелком взяточничестве (получение не более 10 тыс. руб. через посредника).
Как сообщал ранее “Ъ”, следствие считает, что полковник 6 и 10 мая через посредника получила в два приема 40 тыс. руб. от подчиненных. За эти деньги госпожа Мокшина, согласно материалам дела, не стала наказывать сотрудников, допустивших серьезные нарушения в Петушинском районном отделе вневедомственной охраны. Нарушения вскрылись в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности в Центральном округе Росгвардии.
Госпожа Мокшина является уроженкой Подмосковья, окончила Коломенский педагогический институт, а затем — Современный гуманитарный институт. Начинала работать электромонтером, но затем ушла в Воскресенский отдел вневедомственной охраны, где стала заместителем начальника. Общий стаж офицера в МВД превышает 30 лет.
После назначения на пост главы управления Росгвардии Алфия Мокшина стала регулярно давать интервью о непростой судьбе женщин в погонах. Она, в частности, заявляла, что от того, как она справится с обязанностями на высоком посту, «во многом зависят шансы других женщин в будущем получать назначения на должности такого уровня».
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