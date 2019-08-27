Болото накормит

Ученые Биологического института Томского государственного университета исследуют свойства воды малых рек региона с точки зрения применения их в органическом земледелии.

Многие реки Томской области формируют водосбор за счет верховых болот, очень скудных по наличию макроэлементов минерального питания растений, но богатых гуминовыми веществами. Серия экспериментов, проведенных биологами, показала, что пробы таежной речной воды стимулируют корнеобразование у растений. Это свойство исследователи намерены использовать для создания новых гуматно-минеральных препаратов для растениеводства.

Гуминовые вещества, в частности гуминовые кислоты и их соли, гуматы,— известные стимуляторы и модуляторы роста и развития растений. Гуматы, присутствующие в компонентах водно-болотных экосистем Западной Сибири, обладают иммуностимулирующими и адаптогенными свойствами.

— Тема, связанная с воздействием гуминовых веществ на растения, очень актуальна для нашего региона, одной из самых больших в мире кладовых торфа,— говорит доцент Биологического института ТГУ Александр Куровский.— Торф, содержащий в себе большое количество гуминовых веществ, отдает их рекам в стоках из болот. Помимо этого в воду попадают гуматы, образовавшиеся в процессе разложения опавшей листвы на пойменных участках. Мы решили выяснить, насколько воды средних и малых рек насыщены этими биологически активными веществами и какое влияние они могут оказывать на физиологию растений.

Еще в 2015 году группа биологов присоединилась к крупному проекту ТГУ, посвященному изучению водно-болотных экосистем Западной Сибири. Исследовались особенности состава воды реки Улу-Юл и ее притоков, работа продолжается и сейчас. В течение пяти лет было отобрано множество проб воды на разных, в том числе труднодоступных, участках бассейна реки Улу-Юл, наряду с этим обследованы модельные участки вдоль русла реки.

В местах, где вместо плодородных почв присутствует прибрежный песок, содержащий минимум питательных веществ, одним из преобладающих видов растений является вейник Лангсдорфа. Его отличает умеренно развитая надземная часть и удлиненная корневая система, уходящая в глубокие почвенные горизонты, что позволяет вейнику выживать в столь сложных условиях. Ученые полагают, что в число факторов, под действием которых сформировалась такая особенность строения, входит специфическое влияние гуминовых веществ, которые попадают в песок в основном в период весеннего половодья.

Чтобы проверить версию, исследователи протестировали физиологические свойства таежных речных вод в экспериментах на пшенице и томатах. У обеих культур воздействие гуматно-минеральных компонентов исследуемых речных вод приводило к выраженному удлинению корня, который значительно превосходил побег. Кроме того, исследователи получили новые данные о влиянии гуминовых веществ речных вод на процессы минерального питания растений.

— Исследуемая речная вода является системой, которая способствует экономному использованию растительным организмом дефицитных питательных веществ, то есть оптимизирует минеральное питание,— говорит Александр Куровский.— Это свойство в дальнейшем можно применить на практике.

Препаратов на основе гуматов создано немало, говорит Александр Куровский, но их специфика может быть разной. Удобрения на основе гуминовых веществ из низинного торфа помогают повысить продуктивность растений. Биологически активные вещества, которые содержатся в верховом торфе и в водах некоторых сибирских рек, способствуют формированию сильной и разветвленной корневой системы, тем самым увеличивая шансы молодых всходов на выживание. Для Сибири, зоны рискованного земледелия в силу суровых климатических условий, этот эффект часто крайне необходим. Повышение устойчивости растений, в том числе и за счет усиления корней,— один из приемов, снижающих риски потери урожая под действием экстремальных экологических факторов.

По материалам монографии «Гуминовые вещества в водах бассейна реки Улу-Юл. Эколого-физиологическое влияние на растения»; книга подготовлена к печати и будет выпущена осенью 2019 года.