Снова в школу

Даже если учеба осталась далеко позади, не надо спешить в университет к первой паре, а 1 сентября в школу предстоит идти лишь за компанию с детьми, во втором полугодии лучше все-таки сразу настроиться на рабочий лад — до конца года всего четыре месяца, и они наверняка будут насыщенными. Моральную поддержку готовы оказать золотые карандаши, бриллиантовые скрепки и другие ювелирные украшения, вдохновленные канцелярскими принадлежностями.

Дизайнеры по-разному ностальгируют по школьным годам. Российская марка AVGVST, вспоминает главное детское лакомство детей — чупа-чупс, превращая заветную сладость в подвеску из полудрагоценных камней.

AVGVST, подвеска на цепочке «Чупа-чупс», серебро, ситалл Фото: Архив пресс-службы

Ювелирный дом de Grisogono придумывает украшения наподобие брелоков, которые болтались на рюкзаке каждой второй первоклассницы. Только теперь эти забавные мультяшные фигурки сделаны не из плюша и синтепона, а из золота и дорогих цветных бриллиантов.

De Grisogono, подвеска Crazymals, жёлтое золото, коричневые бриллианты, розовые сапфиры Фото: Архив пресс-службы

У AVGVST есть кольца на фаланги в виде серебряных пластырей с эмалью для повзрослевших непосед и драчунов — когда ссадины и синяки остались в далеком прошлом, но ностальгия по былым дворовым победам осталась.

AVGVST, кольца на фалангу «Пластыри», серебро, эмаль Фото: Архив пресс-службы

В коллекции американской марки Jacob & Co., известной крупными, сложными и дорогими часами, нашлось место и для ювелирных булавок Safety Pin. Ровно такими прелестными заколками обменивались подружки на переменках.

Jacob&Co, заколка для волос Safety Pin, белое золото, сапфиры Фото: Архив пресс-службы

Лоренц Боймер вспоминает прописи и неидеальный почерк, с которым учителя борются всю начальную школу, в коллекции золотых украшений-каракулей Ecriture. Каракули есть и у англичанки Solange Azagury-Partridge, но уже как будто бы для студентов, знающих толк в неоновых цветах.

Lorenz Bäumer, браслет Les belles nuits из коллекции Ecriture, жёлтое золото, бриллианты Фото: Архив пресс-службы

Pandora предлагают собрать сет in memoriam из подвесок-шармов в виде глобусов, набитых учебниками рюкзаков и наушников, благодаря которым время по пути в учебное заведение летит незаметно.

Pandora, подвески-шармы, серебро, эмаль Фото: Архив пресс-службы

А пеналы? И все это месиво скрепок, ручек и карандашей, которыми они были набиты до отказа? Канадка Лорен Классен превратила всю эту школьную канцелярию в коллекцию модных украшений на каждый день. Дизайнер Ники Ласкин сделала браслет в виде логарифмической линейки, а Брент Нил придумал серьги-пусеты в виде ножниц — тех самых, без которых не обходился ни один урок труда.

Nici Laskin, браслет, бронза Фото: Архив пресс-службы

Российский бренд Epic Jewelry посвятил затейливой канцелярии целую коллекцию. В ней есть всевозможные варианты украшений в виде золотых и серебряных скрепок и карандашей из кораллов и сапфиров. А также золотых серег-пусет — точной копии острых кнопок. И даже не отпирайтесь, ведь не раз подкладывали такие любимой учительнице и соседке по парте!

Epic Jewelry, кольцо из коллекции «Канцелярия», серебро, золото Фото: Архив пресс-службы

Марина Волкова