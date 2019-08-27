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27 августа, вторник
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Ростов-на-Дону. Юг России
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20:45
Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года
17:57
Ставропольца подозревают в выводе за границу 71 млн рублей через сеть фирм-однодневок
17:33
В Ростове будут судить застройщика, незаконно построившего многоквартирный дом
17:14
В Ростовской области компанию оштрафовали на 200 тыс рублей за свалку на участке
15:35
В Буденновске открылся новый стадион
15:15
В Ростовской области в этом году благоустроят 189 территорий
14:25
В Пятигорске завели дело на полицейского, сбившего ребенка на служебной машине
13:59
Жительницу Ессентуков подозревают в организации игорного бизнеса в здании кафе
13:28
Прокуратура обязала аэропорт «Платов» выделить бесплатную парковку для инвалидов
12:31
Кредитный портфель бизнеса ЮФО превысил 1,8 трлн рублей
11:50
Анастасии Шевченко смягчили условия домашнего ареста
11:20
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло договор с ООО «Энергосети»
10:24
В Ростовской области количество преступлений выросло на 8,3%
10:12
Прожиточный минимум на Кубани превысил 11 тыс. рублей
10:02
Парк вдоль Темерника в Ростове планируют создать в течение пяти лет
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Ъ-Юг России-Online
от
27.08.2019, 17:47
Архив мероприятий «Коммерсантъ» Юг России
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«Заходим в невыгодные обычному бизнесу сферы»
Гендиректор «Региональной корпорации развития» Александр Жуков о ее ключевых функциях, участии в проблемных…
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Дизайн-центр WEST вышел на новый уровень, объединив мебель, декор и отделочные материалы
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Проводит информационно-обучающие мероприятия для бизнеса
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Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
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Мурат Кумпилов дал старт Межрегиональному слету талантливой молодежи «Фишт – 2019»
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Реализовал первый этап проекта «Чистое небо» в Ростове-на-Дону
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Финансы
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Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия