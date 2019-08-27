В Краснодаре отмечают 108-летие Завода имени Седина – ЮЗТС

Свое 108-летие отмечает «Южный завод тяжелого станкостроения», преемник легендарного кубанского Завода имени Седина.



Днем основания Завода имени Г.М. Седина считается 27 августа 1911 года, когда было официально открыто предприятие «Кубаноль». Оно специализировалось на производстве нефтяного оборудования – в основном машин для глубокого бурения. В то время такое оборудование было востребовано в связи с открытием нефтяных месторождений на Северном Кавказе и Закавказье.

В 1915 году, с началом Первой мировой войны завод перепрофилировался на производство военной продукции. В частности, в Екатеринодаре стали выпускать оболочки для снарядов.

В то же году был создан первый токарный станок «Кубаноль».

С приходом советской власти началось бурное развитие предприятия. Начало индустриализации требовало новых машин и оборудования. На Заводе имени Седина научились производить насосы для угольных шахт, паровые катки для укладки дорог, лебедки и бытовые изделия вроде чугунного литья для домашних печей.

Первый одностоечный токарный станок собственной разработки был выпущен на заводе в 1937 году.

Большой вклад предприятие сделало в укрепление обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на почти годовой перерыв, когда в 1942-1943 годах завод был вынужден эвакуироваться, производство вскоре было восстановлено.

Золотая эпоха предприятия началась после 1950-х годов. Завод имени Седина стал крупнейшим станкостроительным производством в Советском Союзе и поставлял оборудование в 65 стран мира.

В 2016 году на базе легендарного предприятия была создана новая компания – ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС). Она переняла лучшие традиции и компетенции, наработанные за десятилетия. Кроме того, сюда на работу перешел основной костяк инженерного и рабочего персонала.

В 2019 году ЮЗТС снова вышел на международный рынок, поставив первый в новейшей истории станок в страну Евросоюза – Латвию. Сейчас предприятие намерено развивать сеть зарубежных поставок и ведет переговоры с иностранными партнерами. А в июле компания представила новый амбициозный проект – гигантский станок с компьютерным управлением VC 32/28 Gantry Machine, который позволит обрабатывать крупногабаритные детали любой сложности.