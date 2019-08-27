Минимальная пенсия в Москве с сентября вырастет до 19,5 тыс. рублей

Минимальная пенсия в Москве с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тыс. руб. в месяц — до 19,5 тыс. руб., сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. руб. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые»,— говорится в сообщении. По данным господина Собянина, перерасчет выплат пройдет в первой декаде сентября.

Повышение пенсий Сергей Собянин анонсировал при посещении Зеленограда 21 августа. В последний раз минимальная пенсия в Москве повышалась 1 января 2018 года на 3 тыс. руб.