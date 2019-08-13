Лазаревский район Сочи может возглавить бывший вице-мэр Ростова-на Дону

Глава Лазаревского района Сочи Сергей Бражников 12 августа подал в отставку. Информацию об этом публикует портал sochinews.io, уточняя, что заявление главы было удовлетворено и в настоящее время его пост с приставкой «и. о.» занял бывший заместитель Бражникова Павел Афанасьев.

По данным издания, основным претендентом на должность главы самого большого района Большого Сочи является бывший транспортный вице-мэр Ростова-на-Дону Евгений Лебедев. Как пишут ростовские СМИ, господин Лебедев курировал реформу общественного транспорта в городе, однако, горожане остались недовольны его работой.

Дмитрий Михеенко