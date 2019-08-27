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Стилист Доменико Кастелло открыл ресторан в Москве

Известный в городе центр красоты Domenico Castello, который возглавляет топ-стилист Доменико Кастелло, теперь будет представлен в новой ипостаси. На Пресненском валу команда салона открывает ресторан итальянской кухни Piccola Italia. Руководит кухней «Маленькой Италии» шеф Франческо Воче (в России он живет уже 17 лет), с легкой руки которого в меню делается акцент на знаковые итальянские блюда —пиццу и блюда разных регионов Италии, например, паста Fagioli (Неаполь), паста тальолини с креветками и сыром (Рим), тёплый салат из осьминога с картошкой (Калабрия), десерты Каноли (Сицилия) и Баба (Неаполь).

В ресторане есть и небольшой магазин, в котором можно купить домой итальянские продукты: сыры, пасту, салями и другое.

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