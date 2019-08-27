РБК: все врио губернаторов могут победить в первом туре

Опросы, проведенные для администрации президента, показали, что все врио губернаторов могут победить в первом туре выборов в единый день голосования 8 сентября, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Собеседники издания уточнили, что в некоторых регионах есть «проблемы, которые могут негативно сказаться на результатах». В Волгоградской области, где на выборы идет Олег Кувшинников в третий раз, самый высокий запрос на замену главы. При этом 37% жителей региона утверждают, что готовы проголосовать за господина Кувшинникова, не готовы — 33%. По мнению источников РБК, это самые слабые показатель среди всех врио губернаторов.

Возможные проблемы могут возникнуть у врио главы Алтайского края Олега Хорохордина из-за протестного голосования. Оно стало возможным, так как в регистрации было отказано всем кандидатам, кто представляет титульное население. Негативно сказаться на итогах выборов в Ставропольском крае для кандидата Владимира Владимирова могут публикации СМИ. В них журналисты пишут «об отсутствии результатов работы губернатора».

В Сахалинской области у жителей есть запрос на «местного кандидата», который бы не стремился «покинуть регион». В Санкт-Петербурге врио региона Александр Беглов «настроил против себя» часть избирателей из-за «чрезмерно агрессивной информационной кампании», но это не является «угрозой».

Источники отмечают, что в некоторых регионах действуют штабы оппозиционера Алексея Навального, которые «пытаются повлиять на результаты выборов», но их активность «не скажется на итогах кампании».

Ранее Фонд развития гражданского общества заявил, что у выдвигающихся на выборы врио и действующих губернаторов могут возникнуть проблемы. Политологи называют Алтай, Астраханская, Вологодская и Волгоградская области среди регионов, где могут пройти вторые туры.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Политологи перечислили регионы риска».