Аэропорт Шереметьево станет чаще молчать

Шереметьево может стать первым «тихим» аэропортом в России. С таким предложением в Минтранс обратилась Международная ассоциация аэропортов. Там считают, что число звуковых объявлений на аэровокзале следует сократить и информировать пассажиров в большей степени через электронные табло и СМИ. Голосом предлагается дублировать лишь самые важные сообщения. Если эксперимент в Шереметьево окажется удачным, в следующем году «тихими» могут стать все аэропорты страны.

Цель проекта — снизить уровень стресса у пассажиров, говорит исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин: «Суть заключается в том, чтобы по возможности максимально сократить объем информации, которая передается в обязательном режиме по громкой акустической связи, и найти способ заменить ее более современными методами передачи. Это могут быть и телевизионные табло, и СМС, и какие-то другие сообщения, присылаемые пассажирам. Такая концепция уже реализуется в достаточно большом количестве зарубежных аэропортов, поэтому в данном случае мы, с одной стороны, поддерживаем инициативу по созданию комфортных условий для пассажиров в российских аэропортах.

С другой стороны, за счет этого повышаем конкурентоспособность.

Все понимают, что бывают случаи, когда либо по техническим причинам, либо еще из-за чего-то возникают проблемы с переносом рейса на другое время, меняется гейт. Пассажиры, конечно, испытывают большие затруднения. Аэропорт Шереметьево имеет достаточно большой опыт внедрения современных IT-технологий. Думаю, плюсы, а, может быть, и минусы, которые в рамках этого проекта будут выявлены, мы учтем, после чего вместе с Минтрансом России распространим эту концепцию и на другие аэропорты».

По данным исследования компании «Базэл Аэро», голосовые сообщения — самый неудобный для пассажиров способ получения информации. Подавляющее число опрошенных предпочитают узнавать о регистрации на рейс по электронному табло. Тем не менее, внедрять концепцию «Тихий аэропорт» нужно с большой осторожностью, уверен партнер юридической компании BMS Алексей Гавришев: «Это затронет комфорт пассажиров и их права, потому что есть категория, например, слабослышащих и слабовидящих людей. Это не должно быть направлено исключительно на то, чтобы сделать аэропорт “тихим”, в то время как граждане будет пропускать свои рейсы, в том числе на которые куплены невозвратные, необменные билеты. Безусловно, здесь очень тонкая грань, и, скорее всего, права могут нарушаться».

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Аналогичные концепции сейчас используются в аэропортах Мюнхена, Хельсинки, Дубая и Сингапура.

Андрей Загорский