Суд продлил срок домашнего ареста продюсеру фильма «Трудно быть богом»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении экс-гендиректора компании ООО «Инмед», продюсера фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Рушана Насибулина и исполнительного директора ООО «Инмед» Александра Внучкина, обвиняемых по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Оба фигуранта пробудут под домашним арестом как минимум до 27 ноября 2019 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, Рушана Насибулина и его подельника обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей из федерального бюджета в рамках исполнения госпрограммы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что задержанный в середине июля Насибулин сначала был помещен в СИЗО, а затем по ходатайству защиты переведен под домашний арест.