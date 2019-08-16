Горсуд изменил меру пресечения Рушану Насибулину на домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения для экс-гендиректора ООО «Инмед», продюсера фильмов «Трудно быть богом» и «Довлатов» Рушана Насибулина, обвиняемого в хищении не менее 20 млн рублей бюджетных средств при проведении научно-исследовательских работ для производства непромокаемых тканей, и отправил его под домашний арест. Информация об этом появилась на сайте суда.

По словам адвоката Рушана Насибулина Дмитрия Кузовникова, суд учел, что его подзащитный обвиняется в совершении экономического преступления и нашел основания для избрания более мягкой меры. 18 июля Куйбышевский райсуд города отправил Рушана Насибулина в следственный изолятор до конца августа. Аналогичным образом мера пресечения была изменена и для исполнительного директора компании ООО «Инмед» Александра Внучкина, которого следствие считает подельником продюсера.

Как сообщал “Ъ-СПб”, Рушана Насибулина обвиняют в хищении не менее 20 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из федерального бюджета России в рамках исполнения государственной программы «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности». Согласно материалам дела, фигуранты от имени ООО «Инмед» заключили договор с Министерством промышленности и торговли на частичную компенсацию затрат при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для реализации проекта по производству непромокаемой одежды. Стоимость контракта, как считает следствие, подозреваемые завысили, а минимум 20 млн руб. вывели с лицевого счета Минпромторга с использованием фиктивных документов. Защитники Рушана Насибулина не стали пояснять Ъ его позицию по предъявленному обвинению.

Марина Царева